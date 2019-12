Stiri pe aceeasi tema

- De luni dimineața, vremea se schimba in toata țara, iar pana joi in toate regiunile temperaturile scad și sunt așteptate precipitații inclusiv sub forma de ninsoare. In Carpații Meridionali și Carpații Occidentali se anunța doua zile cu ninsoare și chiar viscol, inclusiv la altitudini mai mici.

- Vremea se anunta deosebit de calda in urmatoarele zile, neobisnuita pentru jumatatea lunii decembrie, cu maxime care pot atinge 18 grade. Spre sfarsitul saptamanii isi fac aparitia precipitatiile. Ninsori slabe sunt asteptate doar la altitudini mari.

- Vremea rea pune din nou stapanire pe Romania. Meteorologii au emis o alerta de ninsori in nordul si centrul tarii si lapovita in regiunile sudice. Temperaturi deosebit de scazute se vor inregistra la nivelul intregii tari, pana marti, 3 decembrie, ora 10.00.

- Valul de aer polar, care vine din estul Europei, a adus iarna in tara noastra. Au scazut brusc temperaturile pana la valori negative de -5 grade Celsius și ninge in multe zone din tara. Aerul rece se resimte deja si in Capitala, unde temperaturile au coborat pana la zero grade. Ba chiar ar putea cadea…

- Vremea se raceste la nivelul intregii tari incepand de miercuri dupa-amiaza si se vor semnala precipitatii in special in partea de sud a tarii, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea rea continua sa faca ravagii in Austria. In timp ce in unele regiune se produc avalanse, alte se confrunta cu inundatii sau alunecari de teren. Cea mai grava situatie a fost inregistrata in localitatea Bad Gastein din vestul Austriei.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare vizand vreme deosebit de rece, ninsori la munte si precipitatii mixte in zonele subcarpatice. Potrivit ANM, pana marți, 8 octombrie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece si se vor semnala precipitatii in majoritatea regiunilor.…