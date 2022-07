Stiri pe aceeasi tema

- Rata de refuz in cazul vizelor pentru SUA solicitate de cetateni romani in scop turistic sau de afaceri este de 17.03% in anul 2021, in crestere fata de 2020, cand a fost 10,14%, iar conditia pentru includerea Romaniei in programul Visa Waiver este o scadere sub 3% a acestui indicator, potrivit unui…

- Meteorologii au emis avetizari cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate și vijelii in mare parte din țara. Capitala se afla sub averitzare de cod portocaliu, pana maine la pranz.

- Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de duminica, luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, cerul va…

- Un sofer a fost impuscat in picior, duminica dupa-amiaza, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele unui echipaj, pe DN1 București – Ploiești. Soferul a primit ingrijiri medicale la fata locului si a fost transportat la spital, au declarat surse oficiale, pentru Libertatea. In urma incidentului, traficul…

- Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului a publicat perioada de inscriere a copiilor la creșa a copiilor din Sectorul 3 al Capitalei. Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) informeaza ca inscrierile la cresele din Sectorul 3 pentru anul scolar…

- Incidentul ar fi avut loc zilele trecute, sub un pod din Sectorul 1, unde polițiștii rutieri din București obișnuiesc sa parcheze pentru odihna. Un șofer care a trecut cu mașina pe langa o autospeciala a Brigazii Rutiere, a observat ca agentul care statea la volan parea sa fi ațipit.Cetațeanul a scos…

- 1.016 cazuri noi de infectare cu SARS CoV-2 Foto: Gabriel Sava. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate la noi în țara 1.016 cazuri noi de infectare cu virusul SARS CoV-2, cu 130 mai puține fața de ziua anterioara. Cele mai multe infectari noi au fost raportate…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R. au efectuat azi, 12 aprilie, 3 percheziții domiciliare, dintre care 2 pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, cu sprijinul poliției din Northampton, și una pe teritoriul Romaniei, intr-un dosar penal, aflat in supravegherea…