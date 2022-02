Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului FCV Farul Constanta a anuntat, marti, 15 februarie, ca a ajuns la un acord pentru imprumutul fotbalistului Carlo Casap la Concordia Chiajna. Echipa ilfoveana ocupa locul patru in clasamentul Ligii a II-a, fiind implicata in lupta pentru promovare. In varsta de 23 de ani, Carlo Casap…

- Noi transferuri la Concordia Chiajna, cu 2 saptamani inainte de reluarea campionatului. Astazi, echipa antrenata de Claudiu Niculescu și-a asigurat serviciile a trei jucatori importanți. La Chiajna au ajuns trei mijlocași: Carlo Casap (23 ani, Farul Constanța), Daniel Nicolae Parvulescu (25 ani, Universitatea…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Rapid Bucuresti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusite de bosniacul Elvir Koljic (5), din centrarea lui Andrei Ivan.Universitatea, care s-a…

- Mijlocașul Neluț Roșu a devenit jucatorul Concordiei Chiajna, cu care a semnat azi contractul. Echipa antrenata de Claudiu Niculescu a anunțat oficial și desparțirea de atacantul Younes Hamza. In varsta de 28 de ani, Neluț Roșu, fotbalist nascut in Cluj-Napoca, a fost achiziționat de la FC Voluntari,…

- Mijlocașul ofensiv Bogdan Barbu (29 de ani), ex-Rapid, a semnat azi cu Concordia Chiajna. Barbu a jucat in 15 meciuri pentru Rapid și a marcat un gol. In plus, a oferit și 5 pase de gol. Dintre acestea, doar doua au fost in acest sezon, unul in Liga 1 și unul in Cupa. Crescut la Sportul și FC Juniorul,…

- Amicale tari in aceasta iarna pentru Metalurgistul Cugir, cu Poli Timișoara și „U” Cluj Metalurgistul Cugir, cea mai buna echipa din Alba, și-a structurat programul de pregatire din aceasta iarna. Gruparea de sub Dragana se va reuni la inceputul saptamanii viitoare, mai precis luni, 17 ianuarie, iar…

- Fostul fotbalist al echipei Dinamo, Claudiu Niculescu, acum antrenor la Concordia Chiajna, a afirmat, vineri, ca are incredere ca formatia bucuresteana se poate salva de la retrogradare, fiind ajutata de actualul format al Ligii I, cu sistem play-off si play-out. "Este o perioada grea prin…

- FC Petrolul a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Cluj, in ultimul meci al etapei a XVI-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, anunța news.ro. A marcat: Cebotaru '69. Acesta a fost ultimul meci din 2021 din Liga a II-a, jocurile urmand a se relua la finalul…