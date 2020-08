Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Amber Heard, care se aflata intr-un rasunator proces de divorț cu fostul sau soț Johnny Depp, s-a plimbat in vazul tuturor cu iubita in capitala Marii Britanii, conform Daily Mail. Imaginile cu cele doua au devenit repede virale. Fosta soție a lui Johnny Depp a atras toate privirile in Londra.…

- Un senator italian a lansat joi partidul suveranist Italexit, care isi propune sa scoata tara sa din UE dupa modelul Brexit-ului britanic, potrivit France Presse. Gianluigi Paragone, fost membru al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si fost jurnalist de televiziune, a ales sa-si prezinte formatiunea…

- Regatul Unit a anunțat luni ca va suspenda acordul de extradare cu Hong Kong-ul ca urmare a impunerii noii legi a securitații naționale asupra fostei sale colonii de catre autoritațile de la Beijing, relateaza Reuters și Business Insider.Ministrul de Externe britanic, Dominic Raab a declarat…

- Precizari de presa referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a 30 de cetateni romani in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord In continuarea informatiilor referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza vineri ca, pana in prezent, 30 de cetateni romani, din cei aproximativ 100 care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire – Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, au fost testati pozitiv pentru COVID-19, transmite Agerpres.…

- Media de stat chineza prevede o riposta „publica și dureroasa” împotriva Regatului Unit dupa excluderea Huawei din rețeaua 5G a țarii, relateaza The Guardian, autoritațile de la Beijing anunțând ca vor lua toate masurile necesare pentru a-și proteja interesele.Ca urmare…

- Primul ministru Boris Johnson i-a catalogat drept „extremiști” pe protestatarii care au vandalizat statui și au distrus bunuri publice susținând ca au deturnat protestele anti-rasiste de vineri. Premierul britanic se pronunța împotriva dorinței de a „cenzura trecutul”…

- Peste 150 de romani din Italia au revenit in Romania, joi, cu o cursa speciala TAROM. Mai mult, cu aceeasi cursa aeriana, pe ruta Bucuresti – Roma, a fost facilitata si repatrierea pentru 132 cetateni italieni care se aflau pe teritoriul Romaniei, se arata in comunicatul transmis de Ministerul de Externe.”Ministerul…