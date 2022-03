Stiri pe aceeasi tema

- Andra Barbarie, director „Salvati Copiii” Filiala Iasi, in direct la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/9-mar-refugiati-BD-Adina-Suhan.mp3 In aceste momente ne concentram eforturile catre sprijinirea refugiaților ucraineni care fug din calea razboiului. Impreuna…

- Soprana Romina Turcan ajuta refugiatii din Ucraina si a fost cu noi in direct la matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/7-mar-soprana.mp3 Va invitam la un spectacol de muzica și dans contemporan, completate armonios de un joc spectaculos de lumini,…

- Campania „Adopta o mama”, la a 7-a editie. Cauza umanitara pentru 10.000 de mame din Romania care se afla in situatii sociale dificile. Mirela Retegan, initiator campanie ne-a dat mai multe detalii in matinalul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/16-feb-adopta-o-mama.mp3…

- Maraton de desen de Ziua Culturii Nationale la Muzeul „Arta Lemnului” din Campulung Moldovenesc, jud. Suceava. Artistul Andrei Coca ne-a povestit despre eveniment in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/13-ian-8-si-20.mp3 Haide la Muzeu sambata,…

- Traditii si obiceiuri in ultima zi din an la Ruginoasa, judetul Iasi. Cristina Ioana Axinia de la Centrul Cultural Ruginoasa in direct la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/31-dec-runoasa.mp3

- Revelion 2022 la Palatul Culturii din Iasi! Sarbatoare cu concert si foc de artificii. Primarul Mihai Chirica la microfonul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/31-dec-chirica.mp3 Mai multe detalii AICI

- Proteste ale profesorilor nemultumiti de respectarea Legii 153 si de majorarile infime ale salariilor in 2022. Laviniu Lacusta, presedinte USLIP Iasi, in direct in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/21-dec-uslip.mp3 FOTO: Laviniu Lacusta

- Traditii de Craciun. Astazi, 20 decembrie, Ignatul. Ignatul sau taierea porcilor reprezinta o tradiție veche cu multiple obiceiuri, datini și superstiții, o tradiție pe care, noi romani, o respectam in fiecare an. Etnograful Marcel Lutic la microfonul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/20-dec-Lutic.mp3…