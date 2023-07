Stiri pe aceeasi tema

- Iunie 2023 a fost cea mai calduroasa luna iunie la nivel global din istoria masuratorilor meteorologice prin prisma temperaturilor inregistrate in apa marilor si in aer, potrivit administratorilor Serviciului Copernicus pentru Schimbari Climatice, finantat de Uniunea Europeana.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a apreciat, marti, prelungirea mandatuluii lui Jens Stoltenberg la conducerea Aliantei, exprimandu-si bucuria de a contunua sa lucreze in aceeasi echipa pentru succesul Summit-ului din Washington, cand NATO va implini 75 de ani. ”Impreuna am avut de…

- Regatul Unit a inregistrat in 2023 cea mai calduroasa luna iunie din istoria masuratorilor sale in ceea ce priveste temperaturile medii, maxime si minime, a anuntat luni serviciul britanic de meteorologie (Met Office), citat de AFP.

- Temperaturile din unele parți ale Oceanului Atlantic de Nord au crescut vertiginos, un val de caldura marina "excepțional" fiind inregistrat in largul coastelor Regatului Unit și ale Irlandei, ceea ce a starnit ingrijorari cu privire la impactul asupra vieții marine.

- Temperaturile globale au ajuns la niveluri record in aceasta luna, ceea ce reprezinta un semn de rau augur al crizei climatice. O analiza The Guardian arata ca 2023 ar putea sa devina cel mai calduros an inregistrat vreodata.

- Trenul „Dacia” - pe relația Viena - București - a parcurs intr-un timp record de 96 de minute distanța Simeria - Sighișoara, pe o linie modernizata unde lucrarile au inceput acum 11 ani și tot nu s-au terminat. Recordul de 105 km/h a fost semnalat de Asociația Pro Infrastructura care noteaza ca succesul…

- Inculparea fostului presedinte Donald Trump plaseaza Statele Unite pe un parcurs periculos, generand un test politic si juridic inflamabil si fara precedent, comenteaza cotidianul The Washington Post, citat de Mediafax."Inculparea pronuntata de o instanta federala cu jurati reprezinta un moment extraordinar…

- Conducerea Bisericii ortodoxe Sfanta Treime din Reghin a reusit sa restaureze cavourile, criptele si mormintele si sa digitalizeze, in premiera pentru Romania, informatiile despre istoria lacasului de cult si despre marile personalitati ale Transilvaniei care sunt inmormantate aici.