Stiri pe aceeasi tema

- Sute de greci au protestat in fata Parlamentului, in Atena, cerand oprirea unui proiect de lege care va face obligatorie sterilizarea animalelor de casa - in special pisici și caini. Protestatarii au fost insotiti de cainii de companie.

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Valcea și Secției 9 Poliție Rurala Pietrari au identificat o persoana care a abandonat doi cațeluși pe domeniul public, fiind aplicata o sancțiune contravanționala. Cainii au fost plasați in adapost. Polițiștii aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Valcea și Secției 9 Poliție Rurala Pietrari au identificat o persoana care a abandonat doi cațeluși pe domeniul public, fiind aplicata o sancțiune contravanționala. Cainii au fost plasați in adapost. In seara zilei de 11 mai a.c, polițiștii aflați in exercitarea…

- Cainii au fost plasați in adapost de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, in cauza fiind intocmit și un dosar penal pentru infracțiunea de ranirea sau schingiuirea animalelor.

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au reușit sa salveze 25 de caini care erau ținuți in condiții groaznice la Șiria. Ei au acționat in urma unei sesizari și au descoperit animalele care se aflau in zona unei foste stații de epurare. Cainii au fosst predați unei asociații din Zabrani. „In…

- Scene dramatice in sectia de reanimare si terapie intensiva a Spitalului Judetean din Botosani. Fiecare respiratie a pacientilor cu COVID-19 este o victorie, atat pentru ei cat si pentru medicii care incearca cu greu sa le salveze vietile. Atentie, urmeaza imagini cu impact emotional! Linistea de la…

- Animalele de companie dintr-un bloc de pe strada Cojocnei sunt lasate sa iși faca nevoile pe casa scarii, fara respect pentru ceilalți locatari. In bloc locuiesc și nevazatori, care pot avea mari probleme daca aluneca pe dejecții. ”Intr-un bloc din Cluj-Napoca, de pe strada Cojocnei nr. 10-12 Marasti…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Datorita lucrarilor de reabilitare si modernizare efectuate la partea carosabila pe strada George Cosbuc, incepand cu data de 04.03.2021, statia de autobuz spre cartier Grigorescu aferenta liniilor 30 si E12 -“Chios” si statia de autobuz spre centru, aferenta liniilor 30 si M26…