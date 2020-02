Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare preșcolar și elev din invațamantul gimnazial va primi cate 350 g de miere poliflora, lunar. Proiectul de hotarare inițiat de consilierii locali a fost modificat in cadrul ședinței din ieri seara, inainte de a fi adoptat. Conform noii variante, propuse de primarul Gheorghe Sucaciu și acceptata…

- Elevii constanțeni solicita primariei burse de merit mai mari, transport in comun gratuit și asigurarea pazei in școli. Tinerii contesta proiecția de buget pentru anul 2020 și cer suplimentarea fondurilor alocate pentru educație. Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța au anunțat vineri ca…

- Elevii claselor I din Alba Iulia ar putea beneficia, in perioada martie – iunie 2020, de zece cursuri gratuite de inot, la Bazinul Olimpic din municipiu. Consilierii locali vor avea de aprobat, in ședința din 28 ianuarie, proiectul „Educație și sanatate prin inot”, care propune un program anual de…

- Cum a fost anul 2019 pentru primarul municipiului Fagaraș, Gheorghe Sucaciu, și pentru instituția pe care o conduce? Gheorghe Sucaciu: A fost un an greu din punct de vedere financiar. Bugetele locale și, mai ales bugetele municipiilor, au fost diminuate considerabil. Nu este ușor ca dintr-un buget…

- Municipalitatea din Fagaraș a pregatit și depus la ADR Centru, in vederea finanțarii prin Axa Prioritara 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020, trei proiecte integrate, prin care dorește sa investeasca fonduri europene pentru asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori…

- Elevii de la Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) „Sf. Andrei" Gura Humorului au realizat, la sfarșitul saptamanii trecute, proiectul educativ "Vis de iarna", ediția a IV-a, eveniment desfașurat la Centrul Cultural Gura Humorului. Proiectul educativ „Vis de ...

- Primarul municipiului Buzau convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru joi, 12 decembrie 2019, ora 12,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan…

- La 11 noiembrie 2019, Politehnica timișoreana intra in anul 100 al existenței sale, iar cu aceasta ocazie va sarbatori performanța, una dintre valorile care au stat mereu la baza activitații sale și care au dus-o la prestigiul de care se bucura astazi pe plan local, național și internațional.…