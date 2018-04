Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii.

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat…

- Declin al angajarilor in Ardeal. Doar 1 din 4 firme vor face recrutari in Romania Numai 1 din 4 angajatori romani vor sa iși creasca numarul total de angajați in intervalul aprilie – iunie, iar 7% preconizeaza reduceri de personal. Previziunea Neta de Angajare (PNA) este de +10%, cea mai slaba…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Daca ai ales sa nu stai timp de doi ani in concediu si te-ai intors mai repede la munca, ai dreptul sa primesti 650 lei, reprezentand stimulentul de insertie. Persoanele care se intorc mai repede la munca din concediul de crestere a copilului trebuie sa stie ca nu pot fi concediate pe toata…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Angajatorii americani cheltuie 100 de milioane de dolari pe an pentru ca nu gestioneaza corect volumul de munca al angajatilor, astfel acestia trag de timp pentru a-si indeplini sarcinile pentru a nu primi altele in plus, potrivit unui studiu facut recent de cercetatorii de la Harvard Business School,…