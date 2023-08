Lună plină în Pești, 30 august. Cum va fi afectată fiecare zodie în parte Ne aflam in Mercur retrograd și este cel mai intens din ultimii ani. Pe 30 august, Luna plina va fi un Pești, astfel ca orice situație pe care ați idealizat-o va fi expusa pentru ceea ce este. Daca ați avut o relație stagnanta sau orice altceva, Saturn va va oferi realitatea și veți știi daca este pe termen lung sau nu. Iata cum vor fi afectate celelalte zodii! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand spui Venus, automat te gandești la iubire. Venus Cazimi este evenimentul cu totul special de pe 13 august, atunci cand planeta intra in semnul Leului. Acest lucru inseamna un capitol nou, mai ales in dragoste și scoate la iveala chiar și acele povești de iubire in stare latenta, fiind momentul…

- Vom avea parte de o conjuncție intre Soare și Mercur in Leu, care ne va stimula creativitatea, inteligența și expresivitatea, dar și de o opoziție intre Venus in Fecioara și Neptun in Pești, care ne va aduce confuzie, iluzie sau dezamagire in plan sentimental. De asemenea, Luna va trece prin semnele…

- Saturn in Pești are un mesaj puternic din punct de vedere astrologic, incurajandu-ne sa ne speram la mareția și idealul nostru, dar și sa stabilim o structura și un plan solid pentru a ne ajuta sa ne realizam visele. Aceasta retrogradare a lui Saturn prin Pești este ideala pentru a reflecta asupra imprejurarilor…

- Horoscop iulie – decembrie 2023. In 2023, Jupiter se va afla in Pești, ceea ce poate aduce noroc și oportunitați in domeniul spiritualitații, Saturn se va afla in Varsator, ceea ce poate duce la o mai mare concentrare asupra schimbarilor sociale, tehnologiei și inovației. Așadar,

- Cea de a doua jumatate a anului 2023 este marcata de astre retrograde care provoaca mai multe zodii sa iși schimbe jobul și sa caute cariere noi. Mulți nativi vor avea ocazia sa faca alegeri mult mai bune pentru viitorul lor profesional.Mercur retrograd in Fecioara marcheaza puternic cea de a doua jumatate…

- Daca va amintiți, Mercur era retrograd nu cu mult timp in urma, ceea ce s-ar putea sa va fi dat viața peste cap. Acum, din nou, Mercur a intrat in Gemeni și fiecare semn zodiacal va simți aceasta schimbare. Din data de 11 iunie pana pe 26 iunie 2023, veți simți ca incepeți sa va simțiți mai rapizi,…

- Horoscopul lunii iunie 2023. Luna plina din Sagetator, din data de 3 iunie, aduce o perioada plina de dragoste și multe zodii se vor bucura de zile pline de pasiune și de surprize in relațiile de cuplu. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre noi trebuie sa fim atenți, in a doua jumatate a lunii iunie,…

- Horoscopul lunii iunie 2023: karma iși platește datoriile și iși incaseaza plațile in luna solstițiului de varaFara eclipse, fara tranzituri astrologice dificile sau periculoase, horoscopul lunii iunie pare fi la fel de bland precum o briza calda de vara. E insa doar o impresie, arata astrele. Cu Soarele…