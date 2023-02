Lună plină în Leu. 5 februarie 2023. Semnificație spirituală. Ești mândru de locul în care ești? Luna Plina in Leu. Ea poarta o vibrație centrata pe inima care ne poate inspira incredere și ne poate ajuta sa mergem inainte. Leul este adesea asociat cu regalitatea, stralucirea și a fi in centrul atenției. Reprezentat de Leu, zodiac are o energie mandra care ne incurajeaza sa ne scuturam coama și sa pașim prin viața cu har și incredere. Deși exista o latura mai profunda și mai semnificativa a energiei Leului, sub aceasta Luna Plina , este important sa nu trecem doar la nivel de suprafața peste calitațile acestui semn de foc. Dupa ce a trecut intensitatea lunilor, cu toții am putea beneficia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

