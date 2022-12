Luna Plină în Gemeni și rezoluțiile de anul nou Dezideriu Și am ajuns și in luna decembrie, luna cadourilor, luna magica in care iar ne prefacem ca e totul frumos și suntem mai buni, pentru ca nu știm ce sa facem cu viețile noastre și e mai bine daca mimam ca macar o data pe an sa facem și noi un bine generic așa, […] The post Luna Plina in Gemeni și rezoluțiile de anul nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

