Joi, 8 decembrie 2022, ne vom bucura de o spectaculoasa Luna plina in Gemeni, prima din iarna și ultima din an. Numita și Luna plina rece, aceasta lunație este strans legata de Marte retrograd. Ceea ce ne poate pune cateva bețe in buna desfașurare a planurilor noastre. Iata, insa, ce sa faci și ce sa nu faci pentru a profita de energia acestei Luni pline in Gemeni. Ocupa-te doar de proiectele mari Marte retrograd poate provoca o stagnare majora, dar Luna plina ne inspira sa facem mișcari in proiectele mari ramase in urma. Este un moment grozav sa faci ultimele retușuri picturii tale sau sa lansezi…