Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare trece printr-o noua criza, cea a impozitului, de data aceasta. Fiecare partid, PSD, PNL și chiar și UDMR, are propria viziune asupra impozitarii companiilor. Ultimele patru-cinci ședințe ale coaliției au avut ca tema noile masuri fiscale pe care le va impune guvernul, dar pentru…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a constatat ca Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste 66,5 milioane de lei. Niciun pasager nu și-a primit banii inapoi, și nici compensațiile legale. ANPC a primit mii de…

- O nava care transporta 18.000 de tone de porumb ucrainean a ajuns luni dimineața intr-un port din nord-vestul Spaniei, folosind ceea ce un grup regional de producatori de furaje a descris ca fiind o „noua ruta maritima” care are ca scop evitarea blocadei impuse de Rusia porturilor ucrainene de la Marea…

- Zeci de mii de oameni au protestat in SUA pentru a cere legi mai stricte privind controlul armelor, dupa atacurile in masa recente, scrie BBC. Cei care au participat la sutele de marsuri au scandat „Nu vreau sa fiu impuscat”. Nouasprezece copii si doi adulti au fost ucisi in atacul armat din 24 mai…

- Zecile de ONG-uri s-au coalizat pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de „atac direct atat la adresa avertizorilor de integritate, cat și a libertații presei”, atunci cand a afirmat, referitor la apariția in presa a proiectelor legilor securitații, ca „știm cine le-a dat” și ca „e o eroare…

- Meta’s WhatsApp has until July to show that a privacy policy update introduced in January complies with EU consumer law, the European Commission said on Wednesday, in a case prompted by complaints from consumer bodies across Europe, according to Reuters. The European Consumer Organization (BEUC) and…

- Dezideriu Probabil ca nu trebuie sa mai adaug eu cuvinte care sa descrie starile și intensitațile pe care le traiți in perioada asta, așa ca nu o sa fac vreo introducere epica, o sa ma rezum la un sfat prietenesc care valoreaza cat o viața de om: respirați! Luna Plina in Scorpion coincide și cu […]…

- Rușii ar fi adus un balon cu mercur in Bucea, oraș aflat in regiunea Kiev, conform comunitații Buchi Volunteers, care a anunțat ca balonu provine de la centrala de la Cernobil. Soldații ruși ar fi lasat balonul cu mercur intr-una din casele din Bucea. Metalul a emis radiații in tot caest timp, susține…