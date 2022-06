Luna plină din 14 iunie, bucurie și energie din zodia Săgetătorului Dupa o lunga perioada cu situații intense și complicate, Luna plina din 14 iunie ne aduce optimismul șipofta de viața a Sagetatorului, bucuria și energia de a crea noi lucruri și de a experimenta noi situații.Luna plina din 14 iunie este una dintre cele mai importante faze ale Lunii, este prima din aceasta vara șise petrece pe axa Gemeni – Sagetator. Luna plina din zodia Sagetatorului, o zodie de Foc, se opuneSoarelui din Gemeni, zodie de Aer. Focul și Aerul se susțin reciproc, se completeaza și genereaza energieși caldura. Cuprins: Luna plina și conjunctura astrala la mijlocul lunii iunie Luna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

