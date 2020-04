„Luna plantării arborilor” la vreme de pandemie Tradiționala manifestare „Luna plantarii arborilor” s-a incheiat, dar in acest an a avut un program aparte, impus de condițiile generate de pandemia de Covid-19 prin care trecem. Din perimetrele alese pentru plantari de puieți și din salile unor instituții au lipsit voluntarii, elevii și studenții care in alți ani veneau cu zecile și sutele la […] Articolul „Luna plantarii arborilor” la vreme de pandemie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

