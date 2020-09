Lună Nouă în zodia Fecioară. Noi începuturi remarcabile. Remodelare și progres Pe data de 17 septembrie 2020 se va forma Luna Noua in zodia Fecioara, o lunație remarcabila, care va aduce noi inceputuri in viața noastra, fiind foarte bine aspectata. Luna Noua in zodia Fecioara, la modul general, aduce noi inceputuri profesionale, legate de locul de munca, de modul in care ne desfașuram sarcinile și activitațile, dar și noi ocazii de a ne schimba și imbunatați stilul de viața. Impactul se va resimți puternic in urmatoarele doua saptamani pana la o luna. Analiza de astrolog Madalina Manole Aceasta Luna Noua in zodia Fecioara este strans legata de ultimele 6 luni din viața noastra.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca priveste ”cu atentie si ingrijorare” numarul de imbolnaviri de COVID-19 raportat miercuri si sustine ca cifra de 1.713 noi cazuri de COVID-19 este una ”relativa”. Premierul sustine ca se face o analiza in aceasta privinta si cere parintilor, mediului de afaceri…

- Vom avea o Luna noua in Fecioara, de fapt o Super Luna Noua deoarece este foarte aproape de Pamant. Se anunta ceva puternic, decisiv, important! Soarele si Luna fac trigon cu Saturn in Capricorn si cuadratura cu Nodurile Lunare in Gemeni si Sagetator. Acest lucru inseamna decizii pe care trebuie…

- Horoscop 8 septembrie 2020. Ce au pregatit astrele pentru nativi? Gemenii fac un pas în spate pentru siguranța lor. Berbec Continui sa te gândești la trecut și la ce ai lasat în urma, dar ar trebui sa te concentrezi…

- CiteșteHoroscop saptamanal Pești. Previziuni pentru perioada 29 august - 4 septembrie2020, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimelepreviziuni astrale pentru nativii din zodia Pești și urmarește videoUranissima. Horoscopsaptamanal Pești – 29 august - 4 septembrie 2020Intre…

- Horoscop 31 iulie 2020: Ziua de vineri aduce Fecioarelor vești bune pe plan financiar, Racii sunt impulsivi, Gemenii sunt plini de energie, in timp ce Peștii au parte de o zi agitata și extenuanta. Citește horoscopul complet al zilei de 31 iulie...

- In seara de 20 iulie 2020 se formeaza, pentru a doua oara in acest an, Luna Noua in zodia Rac, un fenomen astrologic mai rar, a carui influența va fi resimțita aproximativ o luna de acum inainte, insa mai puternic in urmatoarele doua saptamani. Prima Luna Noua in zodia Rac a avut loc pe data de 21 iunie…

- Analiza XTB: Franarea abrupta a activitatii este posibil sa fi condus la o scadere a economiei de pana la 9% in trimestrul al doilea O franare abrupta a activitatii este posibil sa fi condus la o scadere a economiei de pana la 9% in trimestrul II fata de trimestrul I din acest an si de 17% fata de anul…

- Pe data de 21 iunie 2020 avem parte de un fenomen astrologic rar și anume o Luna Noua insoțita de o Eclipsa de Soare. Acestea se vor petrece in zodia Rac și vor avea influența asupra tuturor zodiilor aproximativ jumatate de an de acum inainte. Anul 2020, dupa cum deja ne-am dat seama, este un an atipic…