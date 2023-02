Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca ministerul sau a propus majorarea sporurilor primarilor si viceprimarilor care semneaza contracte pe fonduri europene, la 50%. El a precizat ca este nevoie de aceasta uniformizare a procentului, ca sa stimuleze autoritatile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in mai multe zone din Moldova si Muntenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Arges si Dambovita, local, se va semnala ceata, fenomen…

- Fostul Papa Benedict al XVI-lea a murit sambata dimineața, 31 decembrie 2022, la 95 de ani.Biroul de presa al Sfantului Scaun a anunțat ca Papa Benedict al XVI-lea a murit sambata dimineața la ora 9:34, in reședința sa de la Manastirea Mater Ecclesiae, pe care Papa emerit, in varsta de 95 de ani, și-a…

- Deputații din parlamentul rus au votat o lege care prevede pedepse grele cu inchisoarea pentru „sabotori”, in incercarea de a opri atacurile care au loc pe teritoriul sau. Duma a anuntat, intr-un comunicat, ca deputatii au aprobat un set de masuri menite sa „protejeze tara si cetatenii nostri de amenintari…

- Mircea Dușa, fostul ministrul social-democrat de Interne și al Apararii, a incetat din viața, a anunțat, luni, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Mircea Dușa avea 67 de ani. „Am aflat cu mare tristețe vestea dispariției in aceasta dimineața a colegului nostru social-democrat Mircea Dușa. In toate demnitațile…

- Ceața, lapovița și zapada cauzeaza perturbari de calatorie in Marea Britanie. Aeroportul din Manchester a inchis ambele piste din cauza ninsorilor abundente, iar aeroportul din Dublin anuleaza zeci de zboruri. „Din cauza ninsorilor abundente, am inchis temporar ambele piste. Sanatatea și siguranța…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru 12 judete din Transilvania, Dobrogea si Moldova, valabile in orele urmatoare. Potrivit ANM, pana la 10:00, in judetul Constanta, va fi local ceata, care va duce la scaderea vizibilitatii…