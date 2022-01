Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 a fost publicat, duminica, pe site-ul Ministerului Finantelor. Veniturile stabilite in buget insumeaza 216,473 miliarde de lei, iar cheltuielile 493,215 miliarde de lei credite de angajament si de 301,758 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit…

- Russia said on Friday it wanted a legally binding guarantee that the NATO military alliance would give up any military activity in Eastern Europe and Ukraine, part of a wish list of ambitious security guarantees it wants to negotiate with the West, according to Reuters. The demands form a package that…

- ANPC a transmis, joi, un avertisment cu privire la cozonacii din comert si sfatuieste cumparatorii sa fie atenti la etichetele produselor. Multe dintre sortimentele de cozonac din comert contin E-uri periculoase care ar trebui evitate. “Analizand etichetele mai multor cozonaci din comert se constata…

- The European Commission President Ursula von der Leyen announced on Wednesday that the European Union is ready to scale up its sanctions and take “unprecedented measures” against Russia if it shows further aggression towards Ukraine, according to Reuters. Von der Leyen, speaking in the European Parliament…

- The European Commission will propose a system for EU countries to jointly procure gas to form strategic reserves of the fuel, a measure drawn up in response to soaring energy prices, according to a document shared with countries ahead of a summit this week, according to Reuters. European gas prices…

- Mai multe case și gospodarii din stațiunea Azuga (județul Prahova) au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat din cauza ploilor abundente din ultimele ore. Oamenii au fost evacuați, iar pompierii au intervenit și incearca sa scoata apa din locuințe. Apa este de aproape 20 de centimetri in anumite…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat la finalul ședinței de Guvern de luni ca salariul minim va crește din 2022, cu aproximativ 11 procente. Salariul minim va ajunge la 2.550 de lei, iar un angajat va primi un salariu net de 1.524 de lei, cu peste 130 de lei mai mult decat in prezent. „Este […]…

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. Potrivit Direcției de Sanatate Publica a municipiului București, rata de infectare in Capitala a urcat la 9,64, de la 8,98, cat era cu o zi in urma. In urma cu o saptamana, in […]…