- Sirenele de avertizare au rasunat in toata Ucraina joi noapte, inainte de a fi raportate explozii in mai multe parti ale tarii. Unitatile de aparare antiaeriana au fost activate, relateaza Reuters.

- O femeie din Marea Britanie a povestit cum motanul ei a furat o mulțime de obiecte scumpe de la vecinii sai. Femeia rușinata incearca acum sa returneze obiectele cu care s-a trezit in propria locuința.

- La fel ca și celelalte animale, pisicile au un limbaj aparte prin care iți pot comunica o mulțime de stari prin care trec. Chiar daca dețineți o mica felina tacuta, care cu greu scoate un sunet, sau una foarte vorbareața, e bine sa știi ca ea incearca sa iți transmita un mesaj anume prin mieunat.Potrivit…

- VIDEO: Urs filmat pe strazile comunei Jidvei, pe timpul nopții. Autoritațile nu știu cați sunt in județ Un urs a fost filmat pe o strada din comuna Jidvei, pe timpul nopții. Animalul, speriat, a fost filmat de un șofer alergand pe langa mașini și case, iar imaginile au ajuns in mediul online. Urșii…

- Noi imagini spectaculoase au fost filmate la sfarsitul acestei saptamani cu autostrada A7. De aceasta data inregistrarea video realizata cu drona suprinde lucrarile pe timp de noapte la Autostrada Moldovei. In imagini pot fi vazute zeci de utililaje care lucreaza la lumina artificiala a farurilor, ceea…

- Haitele de sacali ataca din nou, de aceasta data in comuna doljeana Rojiste. In noaptea de sambata spre duminica, 33 de oi au fost omorate și alte cateva ranite, intr-o gospodarie de la intrarea in localitate.

- Un nou cutremur a avut loc in județul Gorj. Dupa evenimentul tragic din Turcia, seismologii au numit zona Olteniei ca fiind una cu risc seismic. In noaptea dintre 22 spre 23 februarie s-a inregistrat un cutremur de 3,9 grade pe scara Richter.