Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sedinta in declin cu 1,1% si toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, inregistrand un declin de 2%, in timp ce actiunile auto si miniere au scazut, de asemenea, cu 1,8%. UBS a anuntat vineri ca a pus capat unui…

- Pietele bursiere europene s-au retras marti, in timp ce investitorii s-au pregatit pentru date semnificative privind inflatia care urmeaza saptamana aceasta si au reactionat la un anunt soc privind impozitarea bancilor din Italia, transmite CNBC, informeaza News.ro.Citește și: Cutremur in Europa:…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7% si majoritatea sectoarelor au fost in declin. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de 1,8%, deoarece perceptia globala a ramas negativa dupa ce agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a retrogradat ratingul de credit…

- Prețul final al ofertei Hidroelectrica a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune Oferita, anunța un comunicat de presa transmis de Hidroelectrica. Comunicatul poarta data de 5 iulie 2023. Conform acestui anunț, prețul de 104 RON pe acțiune “implica o capitalizare de piața de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat an urcare cu 0,09%, dupa sase sesiuni negative consecutive. Sectoarele au avugt evolutii mixte, bancile conducand castigurile, cu o crestere de 1%, in conditiile in care actiunile din domeniul sanatatii au scazut cu 1,12%. Actiunile Fintech Wise au consemnat…

- Componenta actiunilor companiilor de petrol si gaze a scazut cu 2,2% din cauza pretului petrolului care s-au tranzactionat in declin, iar actiunile miniere au coborat cu 1,7%. Titlurile companiilor din sectorul asistentei medicale a condus castiguri modeste, inchizand in urcare cu 0,7%, urmate de actiunile…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, continuand tendinta negativa din ultima perioada, deoarece investitorii au ramas precauti cu privire la perspectivele economiei globale, in special dupa datele recente din China, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele de referinta Stoxx 600…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, deoarece participantii de pe piata au urmarit ultimele evolutii politice privind plafonul datoriilor din SUA, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si…