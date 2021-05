Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in nordul țarii se anunța precipitații mixte și grindina, in sudul Romaniei temperaturile vor fi similare cu cele de vara. In jumatatea nordica se anunța ploi, intensificari ale vantului și grindina, in timp ce in sud, temperaturile vor trece de pragul unei zile de vara. In urmatoarele ore,…

- Vremea in acest weekend imparte țara in doua: in jumatatea nordica vor fi ploi, intensificari ale vantului și grindina, in timp ce in sud temperaturile vor trece de pragul unei zile de vara, informeaza Digi24 . Vineri, vremea este instabila in vest, nord și centru. Dupa-amiaza și noaptea vor fi condiții…

- Dupa frigul și chiar ninsorile de astazi, meteorologii se așteapta la temperaturi maxime de 30 de grade Celsius in zilele urmatoare. In schimb, instabilitatea atmosferica se va accentua in mare parte din țara. Vorbim de averse, fenomene electrice, vant puternic și grindina. Climatologul Roxana Bojariu…

- Dupa cateva zile cu temperaturi de primavara, iarna s-a intors cu ninsori si vreme rece. In Harghita, de exemplu, a nins ca in decembrie. Drumarii au fost nevoiti sa intervina cu utilaje de deszapezire si cu materiale antiderapante.

- Meteo. Urmeaza inca 3 zile cu ploi. Cand se incalzește vremea. Urmeaza trei zile cu ploi in mare parte din tara si vreme rece pentru data din calendar. Mijlocul saptamanii va aduce insa soare si 22 de grade Celsius in termometre. Astazi va ploua pe arii extinse in sud și sud-est, iar cantitațile de…

- Urmeaza trei zile cu ploi in mare parte din tara si vreme rece pentru data din calendar. Mijlocul saptamanii va aduce insa soare si 22 de grade Celsius in termometre, anunta Digi24 . Luni va ploua pe arii extinse in sud și sud-est, iar cantitațile de apa vor trece de 25 de litri pe metru patrat. La…

- De joi, ora 21.00, la nivel național intra in vigoare o informare meteo care anunța precipitații și intensificari ale vantului, dar, potrivit mesajului transmis de Administrația Naționala de Meteorologie, in urmatoarele zile este așteptata și o scadere semnificativa a temperaturilor.

- Dupa zilele geroase din ultima perioada, vin si zile mai bune. Ultima luna de iarna se incheie cu temperaturi de primavara. Vor fi chiar si zile cu 19 grade in termometre, atat in tara, cat si Bucuresti. Advertisement: 0:15 Temperaturi de primavara, la final de iarna In unele zile termometrele vor arata…