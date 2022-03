Stiri pe aceeasi tema

- The European Union said on Thursday it has launched a World Trade Organization (WTO) case against China over what it calls “discriminatory trade practices” against Lithuania, according to Politico. The move comes after Beijing blocked most trade with Lithuania after the Baltic state deepened ties with…

- Suparari și reproșuri in USR, din cauza ca liderul partidului, Dacian Cioloș sta mai mult la Bruxelles, iar asta, ar putea dauna, spun colegii de partid, alegerilor viitoare. Președintele USR Dacian Cioloș a primit mai multe acuze din partea membrilor de partid ca e absent din spațiul public și ca reacționeaza…

- The European Commission will likely exclude non-EU countries from a new communications satellite program so it can be used for government and military use, Internal Market Commissioner Thierry Breton said Tuesday, according to Politico. The French commissioner has been promoting plans for a third major…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

- Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de frantuzoaica Alize Cornet, locul 61 WTA, in optimile de finala ale Australian Open. A fost al noualea meci disputat de Simona Halep anul acesta și primul pe care l-a pierdut. Pentru calificarea…

- Simona Halep și Sorana Cirstea vor juca, luni dimineața, in optimile de finala ale Australian Open. Pe jumatatea inferioara de tablou, unde se afla Simona Halep și Sorana Carstea, tot luni se vor disputa și celelalte doua optimi de finala. Primul meci care ne intereseaza in mod special este cel al Simonei…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat, vineri seara, ce urmeaza sa se intample dupa ultima runda de eforturi diplomatice menite sa detensioneze criza dintre Rusia și Occident, la Antena 3. “Romanii se pot baza pe NATO. Suntem aici pentru a descuraja orice amenințare”, a declarat…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a facut o radiografie a situației pandemice din țara noastra și a ajuns la concluzia ca numarul mare de decese inregistrat in țara noastra, de aproape 60.000 de persoane, se datoreaza deficiențelor din sistemul sanitar. Rafila crede ca principala cauza a fost intarzierea…