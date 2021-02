Luna lui făurar nu se dezminte Vineri, zapada și temperaturi negative. Soarele rasare la ora 07:34. Un nou val de frig a transformat primavara timpurie, intr-o iarna capricioasa. In noaptea dintre joi și vineri va ninge pe arii extinse, iar la munte vantul va sufla tare, spulberand zapada. Temperaturile vor fi foarte reci, iar intensitatea vantului va amplifica senzația de frig. Peste zi, cerul va fi predominant noros. Soarele va apune la ora 17:52. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de -4 grade, iar cele minime in jurul valorii de -8 grade, dar le vom resimți mult mai reci. Sambata, va fi soare cu… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi inchisa. Soarele rasare la ora 08:06. In zona noastra e posibil sa cada preciptații de ploaie, iar la munte va predomina lapovița și ninsoarea. Vantul va sufla in general slab, doar pe creste va avea unele intensificari. Soarele va apune la ora 16:50. Temperaturile minime se vor incadra…

- Temperaturile vor depași normalul lunii decembrie, in urmatoarele doua saptamani și vor oscila intre 8 și 4 grade. De Craciun vin cateva zile friguroase. Precipitații și burnița se anunța dupa 21 decembrie. Meteorologii au publicat luni prognoza pentru perioada 14 - 27 decembrie. Iata cum va evolua…

- Sfarșitul de saptamana se anunța mohorat, dar cu temperaturi mai ridicate fața de normal. Soarele rasare la ora 07:59. Pe alocuri, din aceasta noapte se va așterne ceața și va persista pana dimineața. Spre amiaza zilei vor aparea și ploile, in zonele joase și de deal. La munte peste 1700 m va ninge,…

- Vremea se va menține in general rece in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. De miercuri, 2 decembrie, se incalzește, iar temperaturile maxime vor atinge 12 -13 grade, dupa care va reveni frigul, potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada…

- CHISINAU, 29 nov - Sputnik. In raioanele de nord ale țarii au cazut primii fulgi de nea. Pe rețelele de socializare au fost publicate inregistrari video in care se vad campurile pe care a inceput sa se aștearna in zapada, deocamdata in strat inconsistent. Iarna trecuta a fost practic fara…

- Sambata, vremea continua sa se raceasca. Soarele rasare la ora 07:35. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații pentru tot parcursul zilei. In zonele deluroase și la munte precipitațiile vor fi mixte apoi treptat se vor transforma in ninsori depunandu-se un strat bun, de zapada. Și in zonele…

- Joi, temperaturile cresc ușor in jurul amiezii. Soarele rasare la ora 07:32. La munte vor cadea precipitații slabe sub forma de lapovița, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Pe alocuri, in zonele joase, se va semnala ceața, mai ales dimineața și noaptea. Peste zi vom avea perioade de nori…

- Duminica, in zona noastra, vremea se menține inchisa. Soarele rasare la ora 07:27. Specialiștii anunța ca ceața persista in special in zonele joase, iar in zonele de deal și munte cerul este predominant noros. Temperaturile se mențin in limitele normale pentru aceasta data din calendar. Posibil ca…