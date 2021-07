Stiri pe aceeasi tema

- Vremea caniculara se menține și astazi in toata țara. Meteorologii anunța pentru astazi, 29 iulie, cer senin și maxime care vor oscila intre +30 și +35 de grade Celsius. Locuitorii din Briceni, Edineț și Soroca vor avea parte astazi de ploi cu descarcari electrice. In urmatoarele zile, precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 12 – 25 iulie 2021. Specialiștii anunța temperaturi de aproape 40 de grade Celsius la umbra, disconfort termic insuportabil in vest și sud-vest. Meteorologii anunța ca in urmatoarele doua saptamani,…

- Meteorologii din Grecia au emis un buletin de urgența de temperaturi care pot atinge chiar și 43 de grade Celsius in timpul zilei, valabil pana duminica, informeaza The Greek Reporter, citat de Mediafax si libertatea.ro.

- Ultima zi de primavara aduce ploi și temperaturi scazute. Vremea rea se va menține in toata țara pana miercuri. Toate județele se afla sub o informare de ploi torențiale, descarcari electrice și vant puternic. Meteorologii spun ca aceleași fenomene vor fi și in primele zile ale verii calendaristice.…

- Pana miercuri, in toata țara vor fi averse, vijelii și grindina. Primavara se incheie cu ploi și temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada. Toata țara se afla sub o informare de ploi torențiale, descarcari electrice și vant puternic. Meteorologii spun ca aceleași fenomene vor…

- Meteorologii au actualizat vineri prognoza speciala emisa pentru Bucuresti. Pana sambata vor fi perioade cu ploi si vant, iar temperatura minima va fi de 14 grade Celsius. Vineri ora 13.00 - ora...

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații, și maxime care vor oscila intre +17 și +22 grade Celsius. Incepand cu ziua de maine, vor cadea ploi slabe in centrul și regiunea de sud a țarii, iar de miercuri, și la nord. Precipitațiile vor dura pana sambata.

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +14..+17 grade in nordul țarii, +15..+18 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…