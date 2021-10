Luna lui brumar se retrage cu regrete

Duminica, vom fi inconjurați de cer senin și vreme frumoasa. Soarele rasare la ora 08:04. Temperaturile cresc, insa spre dimineața va fi rece, iar in zonele joase va bruma. In general pe timpul zilei termometrele vor indica valori peste media acestei perioade. Vantul va sufla slab spre moderat, cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 18:19. Minima zilei se va situa intre 2 și 6 grade, mai scazuta in zonele depresionare, iar maxima spre 15 grade, ușor mai ridicata in zona de deal.

Luni, temperaturile scad ușor.