- Luna iunie 2024 a stabilit un nou record de temperatura, fiind cea mai calda luna iunie inregistrata vreodata la nivel global, conform anunțului facut luni de monitorul climatic al Uniunii Europene. Continua astfel o serie de temperaturi exceptionale care, potrivit unor oameni de stiinta, fac ca anul…

- Germania este prima echipa calificata in optimile EURO 2024, dupa o victorie cu 2-0 impotriva Ungariei. Veteranul Manuel Neuer (38 de ani) a atins o borna remarcabila in istoria Campionatelor Europene. Antrenorul Julian Nagelsmann (36 de ani) l-a desemnat titular in meciul Germaniei impotriva Ungariei,…

- O temperatura record de 49,9 grade Celsius a fost inregistrata marti la New Delhi, capitala Indiei, a anuntat biroul meteorologic local. Serviciile meteo indiene, care au mentionat ''valuri severe de canicula'', au raportat aceasta temperatura record la doua statii de la periferia New Delhi, Narela…

- Din cauza unei avarii aparute pe Bd ul Marinarilor in cursul zilei de 13.05.204 pe reteaua de termoficare nemodernizata nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre consumatori urmatoarelor puncte termice: PT 12 Str. Remus Opreanu bl A1 PT 13 Muzeul de…

- Luna aprilie 2024 a fost cea mai calda din istorie. Temperatura medie, la nivel global, a depașit cu peste +1,6 grade Celsius media perioadei preindustriale, iar in Europa de Est s-au inregistrat cele mai mari temperaturi de pe continent. Aprilie a fost a unsprezecea luna la rand in care recordurile…

