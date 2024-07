Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca a inceput sezonul estival, luna iulie este una bogata in diverse evenimente culturale, din care nu lipsesc spectacolele de teatru, concertele simfonice și de jazz, expozițiile sau festivalurile. Vor fi gazduite doua expoziții deosebite, „Marius Bercea: The Side of Paradise”, deschisa publicului…

- Daca te plimbi prin Timișoara sunt șanse mari sa dai de deținuți. Ca vorbim de zona centrala a orașului, unde lucreaza la spațiile verzi sau chiar de zone dintre blocuri acolo unde deținuții matura strazile, timișorenii trec zilinic pe langa cei care ar trebui sa stea inchiși pentru ca au comis infracțiuni.…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in luna iunie nu mai puțin de unsprezece evenimente pentru toate gusturile. In data de 5 iunie, cand va avea loc și festivalul național de folclor „Petrica Moise”, la sediul instituției din strada Emanuil Ungureanu clasele de chitara a profesorului…

- Luna iunie aduce timișorenilor o serie de evenimente care fac parte din moștenirea Timișoara 2023, parte a programului „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”. Galeria 5 de pe strada V. Alecsandri prezinta intre 4 și 9 iunie expoziția multimedia „Fabrikage”, nascuta din colaborarea…

- Fundația Art Encounters verniseaza vineri, 31 mai, de la ora 19:00, expoziția „Marius Bercea: This Side of Paradise”, curatoriata de Diana Marincu, la sediul permanent Casa Isho de pe bulevardul Take Ionescu. Este cea mai cuprinzatoare expoziție personala a artistului nascut in urma cu 45 de ani și…

- Politistii din Romania au reusit sa opreasca cu focuri de arma o masina condusa de un moldovean care transporta 9 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara. Dintre cei 9 doar 6 au fost prinsi. Unul dintre migranti a fost dus la spital, iar alți 3 au reusit sa fuga, scrie news.ro .

- Duminica noaptea, in nodul rutier de la km. 503, calea 2, polițiștii Autostrazii A1 Deva Nadlac au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, dar conducatorul acestuia nu s-a conformat, fapt pentru care s-a trecut la urmarirea acestuia pe o distanța de 18 km, intre localitațile Giarmata-Remetea,…