- In perioada 1-31 decembrie 2021, Primaria si Consiliul Local al Municipiului Falticeni organizeaza manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei, comemorarii eroilor Revolutiei din 1989, activitati dedicate Craciunului si Anului Nou, competitii sportive.Pe 1 Decembrie, ora 12,00, la Altarul ...

- In perioada 5 – 7 noiembrie a.c., polițiștii suceveni desfașoara acțiuni cu efective sporite și in sistem integrat cu jandarmi și polițiști locali in vederea limitarii raspandirii COVID-19, fiind urmarita respectarea normelor legale aplicabile in contextul prelungirii starii de alerta. La acțiuni au…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 25360 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 60 persoane suspecte de infecție…

- Primaria municipiului Suceava impreuna cu Asociația „XS Motor Sport” Iași vor incheia un parteneriat pentru derularea proiectului „Raliul Bucovinei 2021 – Suceava Rally Show”. Deschiderea competiției sportive, parada mașinilor și proba „Super Special-Suceava Rally Show” se vor desfașura in municipiul…

- Noua familii din comuna Fintinele care au implinit 50 de ani de casatorie au fost sarbatorite de catre Primarie și Consiliul Local. ”Cuplurile de aur” au participat la o slujba de mulțumire la biserica din localitate acolo unde au primit felicitarile membrilor comunitații. ”Astazi am sarbatorit nunta…

- In județul Suceava s-au raportat 72 de cazuri noi de coronavirus, cu 16 in plus comparativ cu ziua anterioara, dupa ce au fost facute 1.492 de teste. Sunt 510 cazuri active, intre care 123 la Suceava, 33 la Radauți, 18 la Șcheia, 13 la Arbore, 12 la Cajvana, cite 11 la Botoșana, Falticeni și Vicovu…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 95 de persoane diagnosticate cu COVID și 12 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 589 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 59 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 6 pacienți sunt…

- Depuneri de flori, spectacole literare, expoziții și concerte sunt doar cateva dintre activitațile programate pentru maine, de Ziua Limbii Romane. Direcția Cultura a municipiului Chișinau a facut public programul evenimentelor de maine.