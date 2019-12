Luna cadourilor în Atrium Mall Dar cand Atrium Mall spune „luna cadourilor” nu este o exagerare. Pentru ca anul acesta, ai șansa toata luna decembrie sa caștigi vouchere in valoare de 500 de lei. Un cadou pentru tine și pentru cadourile alor tai. Iți faci shopping-ul in Atrium Mall, cumperi produse de minim 60 de lei pe bon, intre 1-31 decembrie și intri in tragerea la sorți pentru unul dintre cele 31 de vouchere cadou in valoare de 500 de lei, pe care le poți utiliza in magazinele brandurilor tale preferate. In 2019, luna shopping-ului devine luna cadourilor in Atrium Mall. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru detalii, ne poti contacta la 0722 460 840 sau trimite CV pe [email protected] Advertorial! Hb: 308030 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully…

- „Am votat de dimineața pentru ca azi cu toții trebuie sa venim la vot!! Pentru ca trebuie sa demonstram ca ne pasa. Pentru ca trebuie sa conteze cei care sunt aproape de oameni!!!” – a scris primarul Bibart pe pagina sa de Facebook. Dupa care s-a bagat in pat, sub plapuma, si-a luat…

- Echipa Danei are doua victorii și o infrangere dupa trei etape. In ultimul meci de campionat, Metz a caștigat cu 3-2, iar Dodean a contribuit cu o victorie. Dodean mai are un meci de campionat in acest an, pe 3 decembrie. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Tot atunci au fost identificate si cele trei focare. La lasatul serii, cand s-a reusit lichidarea incendiului, zona afectata a ajuns, in estimari, aproape de 30 de hectare, dupa cum informeaza salvatorii caraseni. A.M. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Alaturi de acești meșteșugari vom avea și numeroși producatori artizanali locali, creatori de frumos și produse bio. Targul de toamna, deschis in fiecare zi, in perioada 17-22 septembrie, insumeaza tot ce este frumos și romanesc din tradiție și modernitate. Atrium Mall va așteapta cu porți…

- Ștefan Moraru Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de…