- Sezonul voleibalistic 2023/2024 debuteaza la Blaj. Noua sala polivalenta va gazdui Supercupa Romaniei la volei feminin și masculin Supercupa Romaniei la volei feminin și masculin va avea loc in data de 30 septembrie, in noua sala polivalenta din Blaj. Odata cu inaugurarea noii sali polivalente din Blaj,…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Luptatorul Alexandru Borș a obținut medalia de aur la categoria de pina la 80 kilograme in cadrul Campionatului European, rezervat sportivilor de pina la 17 ani. Competiția se desfașoara in perioada 15-18 iunie in orașul Tirana, Albania. Alexandru este sportiv la Liceul Republican Sportiv, Maestru al…

- Karatiștii de la Bistra au participat, in perioada 8-11 iunie 2023, la Campionatul European de Karate care a avut loc la Oradea. La aceasta competiție au participat peste 750 de sportivi din 47 de țari, in format fizic și online. Competiția a avut ca probe – kata individual și kumite individual. Și…

- Italia și Romania vor deschide Campionatul European feminin cu un meci de gala, singurul gazduit de Colosseumul din Verona, construit in anul 30 era noastra. Pe 15 august va avea loc deschiderea și meciul inaugural al Campionatului European de volei feminin, unde Romania s-a calificat pentru a treia…

- Tanarul baschetbalist Roland Stanciu, de la SCM Timisoara, a fost convocat la echipa nationala a Romaniei U18 pentru lotul care va participa la Divizia B a Campionatului European. Competitia se desfasoara in perioada 21-31 iulie, in Portugalia. Stanciu se va prezenta la lot maine, la București. Pana…

- Gorenje este un brand de succes de electrocasnice, parte a grupului Hisense Europe, ce se adreseaza celei de-a patra generații de tinere familii din Europa și din intreaga lume. Hisense Europe, alaturi de brand-ul sau Gorenje, și-a reafirmat angajamentul de a sprijini handbalul din Europa, devenind…

- 13 medalii de aur și doua de argint au obținut sportivii lotului național al Republicii Moldova in cadrul Campionatului European la Triatlon Forța, powerlifting. Competiția s-a desfașurat in perioada 20 aprilie - 02 mai in orașul Autun, Franța.