Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza sa imprumute, de pe piața interna, 3,45 miliarde lei, in luna august, conform unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Este vorba de emisiuni de obligațiuni de tip benchmark de 3 miliarde lei, la care se poate adauga suma de 450 milioane lei din alocarile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive, conform Hotnews. Prima licitație urmeaza sa aiba loc astazi, 3 august, in suma de 400 milioane lei cu scadența in 2028.