Luminozitatea, eleganța și discreția Dupa atatea știri catastrofice, care la noi curg garla, fiind de un penibil astronomic in modul cum sunt formulate de cine știe ce ambuscați ajunși pur intamplator in mass-media, fara sa aiba habar de gramatica și de proprietatea cuvintelor, trec de la un site la altul și ma distrez cu noutațile din lumea mondena. Cu […] Articolul Luminozitatea, eleganța și discreția apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numai maine nu-i poimaine și se duce si 2019! Cu ce ramanem de pe urma sa? Din fericire, avem destule amintiri frumoase in ceea ce privește sportul din Bacau. Majoritatea ne fac sa credem ca anul care sta sa vina poate fi mai bun. Și, desigur, „citius, altius, fortius” avand in vedere ca 2020 este […]…

- La extragerea ocazionala din 22 decembrie a Loteriei bonurilor fiscale dedicata Craciunului au ieșit caștigatoare bonurile cu valoarea de 123 de lei, emise in ziua de 6 iunie 2019. La extragerea lunara, din aceeași zi, au ieșit caștigatoare bonurile cu valoarea de 231 de lei (cifrele de dupa virgula…

- In perioada 02.12 – 19.12.2019, Departamentul de Consiliere Profesionala din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri”, din Bacau, in colaborare cu partenerul, devenit tradițional, Gradinița cu Program Prelungit „Lizuca”, Bacau și prin implicarea generoasa a studenților, colaboratorilor, cadrelor didactice,…

- Proiectul “Fa Rai, din ce ai!” inițiat de Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului, implementat in 50 de instituții școlare din Bacau, și-a atins scopul in Colegiul Național “Ferdinand I”. In urma mediatizarii acestuia la toate clasele, prin intermediul profesorilor de religie,…

- In aceste zile se desfașoara, la Liceul Teoretic „Henri Coanda” din Bacau, Proiectul de voluntariat și dezvoltare personala „Omul plin de bunatate, ca izvorul plin de apa”. Proiectul a plecat de la premisa ca atat pentru profesori, cat și pentru parinții elevilor din acest liceu, copiii de la Coanda…

- Ministerul Sanatații deruleaza, inca de anul trecut, un program național de innoire a parcului auto pentru Serviciile Județene de Ambulanța. Astfel, in județului Bacau, anul trecut, in decembrie au venit 9 mașini, iar in august 2019 au sosit inca 3. Proiectul a fost verificat de autoritatea de implementare…

- Un eveniment cum rar se intampla in Bacau a fost organizat de Asociatia „Gradina bunicilor”, cu sediul in Luizi-Calugara (str. Cartierul Nou, nr. 989), la Centrul pentru Persoane Varstnice. La subsolul Centrului, o fosta manastire catolica, pe o suprafata de 400 mp, a fost amenajata o expozitie permanenta…

- Salonul Alexander, din Onești, a gazduit, joi, 12 decembrie, Gala laureaților Topului firmelor din județul Bacau – zona Onești, Slanic Moldova, Targu Ocna. Manifestarea se inscrie in regalul „Zilele Economiei Bacauane” organizat, in perioada 9-13 decembrie de Camera de Comerț și Industrie (CCI) din…