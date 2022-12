Stiri pe aceeasi tema

- Luminitele de sarbatori au fost aprinse, joi seara, in Capitala, aproape 3.000 de instalatii luminoase impodobind marile bulevarde. Luminitele de Craciun s-au aprins in Bucuresti odata cu iluminatul public.

- FOTO| Alba Iulia, fara LUMINIȚELE de SARBATORI de 1 Decembrie, așa cum era prevazut in program! Oamenii care s-au strans in cursul serii de astazi, 1 Decembrie 2022, pentru a vedea aprinderea faimoaselor luminițe de sarbatori din Cetatea Alba Carolina au fost surprinși de o veste proasta, din partea…

- Luminițele de Sarbatori din Alba Iulia nu se mai aprind la 1 Decembrie, cum era prevazut in program. Motivul Luminițele pentru Sarbatorile de iarna din Alba Iulia nu vor mai fi aprinse de Ziua Naționala a Romaniei, așa cum era prevazut in programul oficial al manifestarii. Motivul este acela ca instalația…

- Iluminatul de sarbatori NU va fi pornit la 1 Decembrie, in Alba Iulia. Cand se vor putea bucura albaiulienii de luminițele festive Iluminatul de sarbatori NU va fi pornit la 1 Decembrie, in Alba Iulia. Cand se vor putea bucura albaiulienii de luminițele festive In cadrul programului pentru 1 Decembrie…

- FOTO| Cetatea Alba Carolina se pregatește de sarbatori: Vizitatorii se vor putea bucura de o perdea de lumini, instalata in aceste zile Cetatea Alba Carolina se pregatește de sarbatori: Vizitatorii se vor putea bucura de o perdea de lumini, instalata in aceste zile In curand, locuitorii municipiului…

- Primaria Capitalei va cheltui anul acesta 1,35 de milioane de lei pe iluminatul stradal din perioada Carciunului. Reprezentanții primariei spun ca nu vor fi achiziționate sau inchiriate echipamente noi pentru iluminat festiv. 1.350.000 lei, echivalentul a 270.000 de euro, sunt banii pe care Primaria…

- Albaiulienii și turiștii prezenți astazi la manifestarile dedicate implinirii a 100 de ani de la incoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani ai tuturor romanilor, vor avea parte de un adevarat regal pe cer. Incepand cu ora 12:30, in Piața Tricolorului din Alba Iulia, timp de cateva…

- FOTO| S-a deschis noul Profi City de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Ce noutați aduce noul concept de magazin, dupa modernizarea celui vechi S-a deschis noul Profi City de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Ce noutați aduce noul concept de magazin, dupa modernizarea celui vechi…