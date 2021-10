Cantareața Clara Luciani va aprinde pe 21 noiembrie luminițele de Craciun pe Champs-Elysees. Parisul spera sa atraga 10 milioane de vizitatori pentru sarbatorile de sfarșit de an. Pentru al 4-lea an consecutiv și pana duminica, 9 ianuarie, becurile roșii și violete “Flamboyance”, produse de compania Blachere, vor imbraca celebrul bulevard parizian in fiecare seara de […] The post Luminițe de Craciun: buget de un milion EUR pentru cel mai faimos bulevard din lume first appeared on Ziarul National .