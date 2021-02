Stiri pe aceeasi tema

- Draga Universule, Tu trebuie sa știi unde se afla acum iubitul meu! Nu-ți cer sa mi-l aduci in forma de om, in timpul meu – aș fi prea indrazneața! Nu-ți cer dovezi artificiale ale existenței sale pe acest pamint, nu-ți cer pulbere din steaua lui! Da-mi numai certitudinea ca nu ma mint, ca nu l-am inventat…

- Editura AMPress anunța apariția carții scriitoarei Luminița Zaharia, ”Iulius Tescovin”, in urma cu circa doua saptamani. Numai ca abia acum intregul tiraj a ajuns la autoare, singura care poate trimite doritorilor noua sa creație. Ca atare nu va adresați Editurii AMPress, ci comenzile se pot face doar …

- Ca un actor care se simte bine cu toate personajele lui si, uneori, si cu sine cu truda, cu elan sau poate numai cu har actorul poarta haine fara buzunar si-si face hara-kiri tot mai rar. Fiecare piele pe limba ei piere lasind in tine anticorpi si durere dar, oricum, nimic nu se compara cu! Tu, trist,…

- bogații nu viseaza scoici ei cresc cu icre negre și cu doici iși spala rufele in Marmara și trec rizind prin holograma ta nu spun nici mulțumesc nici cu placere ei dorm cu eticheta la vedere in smokinguri sau rochii din tafta doi bani nu dau pe demnitatea ta bogații-și fac lejer transplant de…

- Scena 1 Micuța chinezoaica danseaza desculța in hambarul cu alac. Are senzația ca pantofiorii negri, de papușa, sunt pentru prima oara obiecte distincte, straine de picioarele ei. Ba chiar de pe alta planeta, ciudațenii inutile ca-n Picnic la marginea drumului . Boabele de alac ii gidila talpile, e…

- in tertiar, in tertiar, fara un sfant in buzunar (nici macar ortul) fac in continuare pe mortul sa nu ma pape vreun dinozaur paros e cam putin probabil nu miros frumos dupa incaierarea cu oamenii mei inca port sutien si cercei in speranta unui viol ambalat in love story inca am o rafuiala cu norii…

- caut mereu la dinti calul de dar numar zilele in betisoare de urechi un sancho panza transmutat in magar cirpa de praf prin manuscrise vechi – eu! reconoscibila doar in parte partea de vest a-nminunarii sterpe un pic de angelina in botoxul din buza un epiteliu mic din euterpe un pic din toate insa…

- „Dar daca esti intr-adevar atat de puternic, de atotstiutor si atotintelegator … Descurca-te singur! Uita-te in sufletul meu, stiu ca acolo gasesti ce-ti trebuie. Trebuie sa fie ceva! Doar nu mi-am vandut nimanui sufletul, niciodata! Este al meu, este omenesc! Nu se poate sa vreau raul! … Si blestemat…