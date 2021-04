Luminiţa Zaharia: critica născînd zambile (tablou naiv, fără morală clară) ai capul dezorganizat imi spunea scrii tot ce-ti trece prin el n-ai planul A, planul B, povestile tale sunt ca visele, imprevizibile si haotice ba platesti tribut inaintasilor ba te prostituezi de dragul rimei dar cel mai ades dai asa cu barda si chiar te crezi barda indragostitilor nebuni din frica de sirop devii cruda (paparuda, caracuda il inginam eu in gind fara sa ma pot abtine) nu semeni niciodata cu tine ca o hidra, ca un balaur (cu solzi filigranati, din aur!) uite, scrie pe viu despre inima mea (si-si deschise pieptul cu stiletul de taiat hirtia) na, ia de-aici, in direct, poezia! eu… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

