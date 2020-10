Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca e mai tot timpul cu zambetul pe buze, se pare ca pe Alexandra, soția lui Corneluș Dinu ceva a enervat-o mai tare ca oricand. Cum a fost surprinsa tanara de catre paparazzi Spynews.ro!

- Soția lui Gica Popescu are mare grija de ținutele sale, insa recent a intampinat probleme la curațatorie. Aceasta era sa ramana fara haine. Iata cum au surprins-o paparazzi Spynews.ro!

- Lansarea capsulei Cygnus cu o racheta Antares, apartinand companiei Northrop Grumman, ce urma sa transporte in cadrul unei misiuni NASA aproape 4 tone de alimente si echipamente pentru experimente stiintifice pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a fost anulata cu doar cateva minute inainte de…

- Viviana Radoi este exemplu viu ca mama natura poate fi și darnica daca vrea. Soția selecționerului arata demențial și nici ca trage din greu la sala, așa cum fac alte doamne și domnișoare din showbiz.

- Fostul international, acum presedinte la Viitorul, a descoperit, saptamana trecuta, ca a luat noul coronavirus, desi era genul de om care respecta normele sanitare la milimetru. Noul coronavirus e un inamic invizibil de care nu te poti feri definitiv, orice ai face! Ceea ce arata cat de aberanta e situatia…

- Marius Copil și soția formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, insa iata ca atunci cand vine vorba de intalniri se lasa așteptați cu greu! ”Regele Roților” a stat dupa ei minute in șir, la o terasa din Capitala. Iata cum au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro!

- OFICIAL… Pandemia de coronavirus aduce schimbari in modul de desfasurare a cursurilor in gradinite, invatamantul primar, gimnazial si liceal, profesional si vocational. Ministerul Educatiei a publicat ieri, 1 septembrie, Ghidurile privind organizarea si desfasurarea activitatilor in cadrul unitatilor…

- Pandemia a dus la creșterea timpului de lucru cu 48 de minute, la sporirea numarului ședințelor și intalnirilor și la un numar mai mare de mesaje electronice trimise, arata un studiu la care au participat 3,1 milioane de persoane din Nordul Americii, Europa și Orientul Mijlociu, anunța Bloomberg,…