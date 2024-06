Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut vineri o intrevedere cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, la sediul Departamentului de Stat, intrevederea dintre cei doi demnitari marcand debutul celei de a IX-a sesiuni a Dialogului strate

- Ministra Afacerilor Externe Luminita Odobescu a afirmat, la intrevedere cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken si semnarea vineri a Memorandumului de Intelegere dintre Romania si Statele Unite pentru combaterea dezinformarii, ca „Rusia continua sa submineze securitatea in

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a semnat, in data de 27 mai a.c., un Memorandum de Ințelegere cu Consiliul de Afaceri pentru Europa de Sud-Est al Arabiei Saudite, in cadrul evenimentului „Romania – Kingdom of Saudi Arabia Business Session”, organizat la sediul Camerei Naționale.

- Memorandumul de ințelegere a fost semnat la București, Romania, de catre inginerul Ahmad Abdulla al-Muslemani, președintele CRA, și Valeriu Ștefan Zgonea, președintele ANCOM, in prezența premierului roman Marcel Ciolacu.

- ”Astazi, 20 mai 2024, Romania, reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), si statul Qatar, reprezentat de Autoritatea de Reglementare in Comunicatii (CRA), au semnat un Memorandum de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice.…

- La Roma, a fost semnat un Memorandum de Ințelegere intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și Ministerul Agriculturii, Suveranitații Alimentare și Silviculturii al Republicii Italiene, de catre miniștrii Vladimir Bolea și Francesco Lollobrigida. Memorandumul are…

- Sistemul electroenergetic al Rep. Moldova va fi conectat la rețeaua romaneasca și cea europeana prin intermediul celei de-a treia linii electrice aeriene care va uni stațiile electroenergetice Strașeni și Gutinaș.

- Romania și Coreea de Sud au semnat un Memorandum de Ințelegere privind cooperarea bilaterala in domeniul energiei nucleare, in prezența președinților celor doua țari, informeaza Ministerul Energiei. Memorandumul de Ințelegere vizeaza cooperarea in domeniul nuclear, inclusiv imbunatațirea echipamentelor…