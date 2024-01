Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla deja in Schengen, iar primul pas al aderarii, cel cu spatiile aerian si maritim, are avantaje precum punerea in evidenta a Portului Constanta, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu.

- „Admiterea Romaniei in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este rodul unei munci care a inceput imediat dupa integrarea noastra in Uniunea Europeana. In toti acesti ani, de la putere sau din opozitie, PNL a tratat dosarul Romaniei ca o prioritate absoluta, fiind vorba despre cel mai…

- Comunicarea cu Austria pe dosarul Schengen s-a imbunatatit in ultima perioada, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, citata de Agerpres.Sefa diplomatiei romane face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu, aflat in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii.…

- Romania discuta cu Austria pe tema aderarii la Spatiul Schengen, iar acest dialog este purtat si de catre partenerii din Uniunea Europeana ai tarii noastre, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. „Exista contacte cu partea austriaca la toate nivelurile si acest dialog cu partea…

- Vicepremierul Nicu Popescu a avut conversații telefonice cu Luminița Odobescu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei și Dmitro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, cu care a discutat despre colaborarea echipelor diplomatice pentru a facilita evacuarea cetațenilor noștri din Fașia Gaza,…

- "Am mers in vizita in Israel pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate poporului israelian și un puternic semnal de sprijin importantei comunitați romanești care traiește in aceasta țara. In vremuri atat de tulburi, Romania continua sa fie un factor de stabilitate, sa apere pacea, valorile democratice,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit acestora, seful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita…