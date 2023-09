Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit marti, 22 august 2023, pe ambasadorul agreat al Republicii Polone in Romania, Pawe Soloch, cu ocazia prezentarii de catre acesta a copiilor scrisorilor de acreditare.Potrivit MAE, intrevederea a prilejuit o evaluare a relatiilor bilaterale excelente,…

- Ciolacu se intalnește cu patru miniștri ai cabinetului sau, pe agenda discuțiilor fiind soartea pensiilor speciale și renegocierea PNRR. Premierul Marcel Ciolacu se intalneste miercuri cu ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, ministrul Afacerilor Externe, Luminita…

- Potrivit programului oficial al premierului, la ora 12:30 acesta are o intalnire de lucru cu ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, si cu ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, la Palatul Victoria.La ora 14:30, Marcel Ciolacu are o alta intalnire de lucru, cu ministrul Afacerilor…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalneste miercuri cu ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Seful Executivului le transmitea recent ministrilor ca nu vor avea vacanta si ca pana…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken a avut o convorbire cu ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Luminita Odobescu, dupa ce luni dimineata a avut loc o oxplozie puternica la granita Romaniei. Rusii au atacat cu 16 drone portul Reni, la cațiva km de orasul Galati.

- Rusia intentioneaza sa provoace o criza alimentara la nivel mondial prin faptul ca nu a reinnoit acordul privind exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagra, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, inainte de Consiliul Afaceri Externe (CAE), care are loc la Bruxelles.„Vreau…

- 13 iulie 2023 Comunicat de presaPrimirea de catre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a ambasadorului Republicii Finlanda in Romania, Marjut Akola, in vizita de ramas bun Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a primit o joi, 13 iulie 2023, pe ambasadorul Republicii Finlanda in Romania,…