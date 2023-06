Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de indeplinire a recomandarilor Comisiei Europene pentru inceperea negocierilor de adere la UE a fost pus astazi, in discuție, in cadrul intrevederii ministrului de Externe, Nicu Popescu, cu noul ministru al Afacerilor Externe a Romaniei, Luminița Odobescu, aflata in vizita la Chișinau. Nicu…

- Noul ministru de Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, va face o vizita de doua zile la Chișinau, la invitația omologului sau din Republica Moldova, Nicu Popescu, transmite Radiomoldova . Este prima vizita pe care șefa diplomației de la București o face de la preluarea mandatului. Cei doi oficiali…

- O delegație a Organizației Femeilor Liberale Buzau a participat marți, la Chișinau, alaturi de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și de președintele Organizației Femeilor Liberale din Romania, senatoarea Nicoleta Pauliuc, la constituirea unui grup de lucru format din femei de pe cele doua…

- Guvernul Ungariei susține intenția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeana și spera ca aceasta nu va incetini ritmul pregatirilor pentru aderare. Despre acest lucru a declarat de ministrul ungar al Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe, Peter Szijjarto, dupa intrevederea la Chișinau…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, va efectua miercuri, 17 mai, o noua vizita la București. Dispozitia cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova in legatura cu vizita de lucru in Romania a fost aprobata zilele trecute de Guvern.Astfel, șeful Executivului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca sprijinul pentru Republica Moldova va continua, cu atat mai mult cu cat aceasta tara este supusa unor presiuni hibride sistematice, inclusiv unor tentative de subminare a ordinii constitutionale. „Am transmis doamnei presedinte Sandu un mesaj clar: vom…

- Relațiile dintre Chișinau și București, procesul de integrare europeana al țarii noastre dar și consecințele razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Acestea au fost citeva dintre subiectele discutate de șefa statului Maia Sandu, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei romane, și Alteța…

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…