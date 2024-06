Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe Luminita Odobescu a declarat, sambata, despre Programul Visa Waiver, in contextul vizitei de lucru pe care a efectuat-o in Statele Unite ale Americii, ca lucreaza strans cu partea americana, cu Ambasada SUA la Bucuresti.

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu va efectua o vizita de lucru in perioada 20-21 iunie 2024 in Statele Unite ale Americii, in cadrul careia va avea consultari politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken si intalniri cu reprezentanti ai Consiliului

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat miercuri, 15 mai, pentru Pro TV, ca este nevoie sa scada rata de respingere a vizelor și de aceea cat mai mulți romani trebuie sa iși reinnoiasca vizele sau sa aplice pentru una. Totuși, in urma cu 3 ani, Ministerul de Externe le-a cerut romanilor…

- Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II pentru avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Romane. Anunțul a fost facut de Ambasada SUA la București. „Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi…

- Romanii vor putea calatori fara viza in Statele Unite ale Americii de anul viitor. Romania face eforturi susținute pentru a intra in programul Visa Waiver, potrivit ambasadorului Romaniei in SUA, Andrei Muraru.