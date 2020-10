Luminația în vremea pandemiei… VEZI ce restricții impun autoritățile Luminația, sarbatoarea prin care ardelenii ii comemoreaza pe cei dragi plecați in lumea de dincolo, prezinta un risc epidemiologic ridicat, anunța autoritațile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența impune un set de masuri care sa previna raspandirea coronavirusului. Printre interdicții se numara imparțirea de dulciuri, pomeni sau bauturi. AFLA detalii: Luminația – sarbatoarea din 1 noiembrie prin care se comemoreaza morții, in Transilvania – se va desfașura sub un set de restricții in acest an. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința și a discutat despre… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se impun noi restricții in comunele Maracineni, Priboieni și Tigveni, toate din județul Argeș. Incidența cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile a fost mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat, ieri, o hotarare prin care au fost impuse restricții…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ, in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU Bihor, este vorba de comunele Santandrei…

- Toate unitațile de invațamant din Cluj-Napoca vor trece in scenariul roșu de funcționare, incepand de joi, adica exclusiv online. De asemenea, masca devine obligatorie in spații inchise și deschise din oraș. Decizia a fost adoptata marți de Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis joi seara impunerea de noi restrictii, incepand de vineri, in 14 localitati din judetul Sibiu, inclusiv in municipiul resedinta de judet, unde a crescut numarul bolnavilor infectati cu noul coronavirus, informeaza un comunicat de presa…

- Masca devine obligatorie in tot județul Valcea, iar in orașul Ramnicu Valcea se inchid creșele. De asemenea, in 31 de localitați din județ au fost interzise spectacolele, concertele, evenimentele private și religioase și au fost introduse restricții in funcționarea restaurantelor și cafenelelor. Masurile…

- Purtatul maștii de protecție devine obligatoriu in spațiul public și in Pucioasa, județul Dambovița intre orele 6:00 și 20:00. Autoritațile au dispus și inchiderea restaurantelor, cafenelelor și salilor cu jocuri de noroc. Masurile se aplica incepand de luni, anunța Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Autoritatile au hotarat sa aplice mai multe restrictii in municipiul Suceava, unde rata incidentei a depasit 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca unitațile școlare sa funcționeze in intervalul orar 07.45-20.30. Totodata, s-a introdus…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a instituit restrictii suplimentare, printre care limitarea activitatii restaurantelor si suspendarea activitatii institutiilor de cultura, in comunele Bradulet si Suici, unde incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2…