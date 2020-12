In mai multe orașe din Suedia, inclusiv in capitala Stockholm, nu s-a inregistrat nici macar o ora de lumina provenita de la soare. Fenomenul s-a produs in luna decembrie. Locuitorii din Stockholm, Karlstad, Valea Tarfalei, Kiruna și din capul nordic Oland nu s-au bucurat in luna decembrie de nici macar o ora de soare, a scris pe Twitter meteorologul Ulrika Elvgren. De obicei, in Suedia, in luna decembrie cerul este senin iar vremea inregistreaza temperaturi scazute. In luna noiembrie de exemplu, cerul din Suedia este de regula cenușiu și tulbure, fenomen ce ar trebui sa dispara odata cu venirea…