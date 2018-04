Stiri pe aceeasi tema

- „Sfanta Lumina” se aprinde deasupra Sfantului Mormant, spunandu-se ca focul se coboara din cer si aprinde lumanarile. Este considerat cel mai vechi miracol din lumea crestina, prima data fiind documentat in anul 1106. Ceremonia este transmisa in direct in multe tari crestine.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa sambata seara in Bucuresti cu un avion special, inchiriat de Patriarhie, urmand sa fie oferita credinciosilor de catre Patriarhul Daniel la slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala.

- In duminica aceasta, Biserica praznuiește Intrarea in Ierusalim a Mantuitorului. Este o zi liturgica aparte amintind de unul dintre cele mai mari evenimente din viata pamanteasca a Domnului nostru Iisus Hristos. In zilele acelea, cetatea era plina cu oameni veniti de pretutindeni la marea sarbatoare…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Sfantul Mormant din Ierusalim, locul in care conform traditiei crestine a murit si a reinviat Iisus Hristos, a fost inchis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine, in semn de protest fata de impunerea de catre Israel a taxelor imobilare de care sunt

