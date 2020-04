Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Lumina vine de 2000 de ani in fiecare an, in Sambata Mare dinaintea Pastelui ortodox la Sfantul Mormant, locul unde a fost ingropat si a inviat Iisus Hristos Mantuitorul lumii.Sfanta Lumina sinonima cu Invierea Lui Hristos este cadoul daruit in fiecare an de Dumnezeu lumii, prin rugaciunile…

- Sfanta Lumina este adusa de la Ierusalim sambata, 18 aprilie, si va fi distribuita la Aeroportul International Otopeni delegatiilor eparhiilor. Aceștia vor purta masca si manusi de protectie si vor respecta distanta sociala de doi metri. La Alba, lumina sfanta va ajunge in jurul orei 20.00, de la Aeroportul…

- Creștinii ortodocși așteapta sa se aprinda Lumina Sfanta la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim in Sambata Mare, ziua dinaintea Paștelui Ortodox. De aici ea este trimisa in țari din intreaga lume. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata, 18 aprilie 2020, spre seara si va fi distribuita…

- Slujbele din noaptea de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor Bisericii Ortodoxe Romane si prevederilor din ordonantele militare privind reuniunile publice si distantarea fizica, fara participarea credinciosilor in incinta, in curtea sau in apropierea lacasurilor de cult, a anuntat Marcel…

- „Dar oamenii asta cred si nu te pui cu crezul lor. Tot ei zic ca pupatul icoanei nu are cum sa duca la boli, nici impartasania, nici statul unul langa altul in biserica. Chit ca virusologia ne zice cu totul altceva si virusului nu-i pasa nici de icoana, nici de dumnezeu, nici de nimic”, scrie medicul…

- Vezi cum va fi distribuita Sfanta Lumina de Inviere, in timpul starii de urgenta. Regulile pe care credinciosii trebuie sa le respecte Sfanta Lumina va fi adusa sambata seara de la Ierusalim si va fi distribuita de voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica aflate in misiune in noaptea…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune. ”Vom ajuta…

- Slujba anuala a pogorarii Sfintei Lumini din Sambata Mare va avea loc anul acesta in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, dar fara pelerini, din cauza pandemiei coronavirusului. Sfanta Lumina va fi trimisa și in alte țari.