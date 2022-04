Stiri pe aceeasi tema

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…

- Un numar de 572.888 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceptul invadarii Ucrainei de catre Rusia, iar 4.310 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Potrivit Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.995 cetateni ucraineni, 5.338 direct din Ucraina,…

- Un procent covarșitor al intreprinzatorilor romani, 93,5% crede ca țara noastra se va confrunta cu o noua criza economica, pe fondul razboiului din Ucraina, deși doar 2 din 10 companii au relații de afaceri cu cele doua țari implicate in conflict, Rusia și Ucraina. Sondajul a fost prezentat, marți,…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, sambata, in Piața Victoriei din București, la protestul organizat de Greenpeace Romania. Activitști de mediu, simpli cetațeni din București, și chiar refugiați ucraineni au pornit in marș spre Ambasada Rusiei la București, manifestand impotriva razboiului declanșat…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Refugiații din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, duminica, o aplicație care prezinta coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…