- Anul acesta, cand preotul va spune: „Veniți de luați lumina!”, nu se va mai apropia nimeni, nimeni nu-și va mai da coate in speranța ca va fi primul care ia Lumina Sfanta, nimeni nu va mai merge la mormant sa le aprinda o candela celor dragi trecuți in randul drepților, nimeni… Daca mai este necesar…

- La Arad a ajuns Lumina Sfanta a Invierii chiar din lumina adusa de la Ierusalim. Momentul emotionant s-a petrecut sambata seara, in fata Catedralei Arhiepiscopale din Arad, de unde Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns in judet. Totul a avut loc insa in condiții speciale, ținand cont de restricțiile…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va ajunge la Timișoara cu avionul. O delegație formata din cinci prelați va lua Lumina Sfanta de la Ierusalim direct de la aeroport și o va imparți preoților din parohiile din Timiș și alte județe. Pe timpul pandemiei de coronavirus, preoții vor fi cei care vor duce Lumina…

- Si in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sosi in aceasta seara cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30, de unde va pleca, pe faleza Cazinoului Constanta, spre Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli…

- Invierea Mantuitorului sa va aduca, dumneavoastra, locuitorilor comunei Dragomirești, pace in inimi, iar Lumina Sfanta a Invierii sa va calauzeasca mereu, spre sanatatea si fericirea fiecaruia. Hristos a inviat! Va rog sa luați in serios pandemia de coronavirus și sa țineți cont de ce transmit autoritațile.…

- Cancelaria Sfantului Sinod a luat, miercuri, mai multe decizii referitoare la slujbele de Florii, cele din Saptamana mare si de Sfintele Pasti, in conditiile starii de urgenta. „Intrucat slujbele de Florii, slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti vor fi savarsite anul…

- Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvantate in biserica (in Sambata lui Lazar, 11 aprilie 2020, dupa Vecernie sau in Duminica Floriilor, 12 aprilie 2020) si vor fi distribuite, de catre voluntari, credinciosilor din parohie care solicita aceasta.…