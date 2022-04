Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorirea sfintilor mari ale caror praznice cad in Vinerea Mare sau in Sambata Mare este transferata a doua zi de Pasti, conform normelor canonice ale Ortodoxiei, potrivit basilica.ro.Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 695.513 barbati…

- Ca in fiecare an, programul supermarketurilor de Paște va fi diferit. Unele hipermarketuri și-au anunțat deja orele de funcționare in Vinerea Mare si Sambata Mare. Iata cum vor funcționa marile lanțuri de magazine din țara: Program Kaufland de Paște 2022 In saptamana 18-25 aprilie, hipermarketurile…

- Tradiția creștina spune ca nu este bine sa vopsești ouale in Vinerea Mare. De aceasta zi sunt legate o serie intreaga de credințe populare: nu au voie sa muncești, sa folosești cuțitul sau orice alt lucru care taie și nu este bine sa vopsești ouale. Se mai spune ca daca in Vinerea Mare va ploua, […]…

- La fel ca in fiecare an, supermarketurile și hipermarketurile au program redus in Vinerea Mare, Sambata Mare, prima zi și a doua zi de Paște a anului 2022. Iata cum vor funcționa marii comercianți in perioada 22 - 25 aprilie 2022.

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International „Otopeni”, potrivit Agerpres. Centrele eparhiale,…

- Dupa o intrerupere de doi ani, determinata de pandemia de COVID-19, tradiționalul pelerinaj organizat in Arhiepiscopia Bucureștilor cu prilejul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim a fost reluat in acest an. Mii de credincioși și clerici in frunte cu Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul,…

- Cand se vopsesc ouale de Paște. In ce interval de timp trebuie sa faci asta. Ouale sunt alimentul vedeta al lunii aprilie. In tradiția din popor, oul roșu de Paști simbolizeaza sangele Domnului și ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de a ține raul departe, aducator de sanatate, frumusețe, vigoare…